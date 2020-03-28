Cumhuriyet başsavcılıklarından 372 kişi hakkında korona virüs soruşturması
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Başsavcı, 3. Sayfa

Cumhuriyet başsavcılıklarından 372 kişi hakkında korona virüs soruşturması

Cumhuriyet başsavcılıkları, korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde son iki haftada 372 kişi hakkında soruşturma başlattı.

28.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:35
Cumhuriyet başsavcılıklarından 372 kişi hakkında korona virüs soruşturması

Cumhuriyet başsavcılıkları, korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde son iki haftada 372 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet başsavcılıklarınca 56 ilde korona virüse yönelik manipülatif paylaşım yapan 314 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlara kötü davranışlarda bulunan 7 kişi, karantina tedbirine aykırı davranan 9 kişi, stokçuluk, karaborsa, kaçak maske satan 42 kişi olmak üzere toplam 372 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmalar kapsamında 3 kişi hakkında iddianame hazırlandı, 2 şüpheli hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Yargı güçleri, 3 şüphelinin tutuklanmasına, 21'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 270 şüphelinin serbest bırakılmasına hükmetti. 3 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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