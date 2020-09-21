Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunan Dimokratia gazetesi hakkında soruşturma başlattı
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunan Dimokratia gazetesi hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren manşeti nedeniyle Yunanistan'da yayın yapan Dimokratia gazetesinin yetkilileri hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunan Dimokratia gazetesi hakkında soruşturma başlattı
21.09.2020 12:21 | Son Güncelleme: 21.09.2020 12:24

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren manşeti nedeniyle Yunanistan'da yayın yapan Dimokratia gazetesinin yetkilileri hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Başsavcılık, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren manşet ve haber içeriği nedeniyle gazetenin yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 12, 13 ve 299. maddeleri uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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