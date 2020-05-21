Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Çav Bella' açıklaması İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca; bazı camilerin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce 'Çav Bella'nın çalınması üzerine, söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler ile söz konusu haber videolarını övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında,...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca; bazı camilerin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce 'Çav Bella'nın çalınması üzerine, söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler ile söz konusu haber videolarını övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında, "dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İzmir'in çeşitli bölgelerindeki bazı camilerin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce 'Çav Bella'nın çalınması üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "20 Mayıs Çarşamba günü bazı internet sitelerinde, İzmir ilindeki farklı camilerin hoparlörlerinden aynı anda ezan yerine İtalyanca Bella Ciao'nun (Çav Bella) çalındığının haber konusu yapılması karşısında; söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler ile söz konusu haber videolarını övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'dini değerleri alenen aşağılamak' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denildi. - İZMİR

Kaynak: İHA