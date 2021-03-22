Cumhuriyet altını kaç lira oldu? Cumhuriyet altını yükseldi mi? Cumhuriyet altını düştü mü?
22.03.2021 17:52 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:58
Ekonomi piyasalarında yaşanan hareketlilik sonrası Cumhuriyet altın kaç lira oldu merak edildi. Peki, Cumhuriyet altın yükseldi mi? Cumhuriyet altın düştü mü? Cumhuriyet altın kaç lira oldu?
Hafta sonu ekonomi dünyasında birbiri ardına etkileyici gelişmeler yaşanmış, Pazar gecesi ise kurlarda ani değişiklikle gözlendi. Peki, Cumhuriyet altın kaç lira oldu? Cumhuriyet altın yükseldi mi? Cumhuriyet altın düştü mü?
CUMHURİYET ALTIN KAÇ LİRA OLDU?
Cumhuriyet altın fiyatlarında son dönemde ani değişimler oldu.İşte güncel Cumhuriyet altın fiyatı: