Cumhuriyet altını kaç lira oldu? Cumhuriyet altını yükseldi mi? Cumhuriyet altını düştü mü?

Ekonomi piyasalarında yaşanan hareketlilik sonrası Cumhuriyet altın kaç lira oldu merak edildi. Peki, Cumhuriyet altın yükseldi mi? Cumhuriyet altın düştü mü? Cumhuriyet altın kaç lira oldu?