Cumhuriyet 95. Yılı Kutlanıyor

Samsun, Sinop, Çankırı, Tokat, Çorum, Kastamonu ve Amasya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Samsun'da kutlama programı, Valilik binasında yer alan Yaşayan Atatürk Salonu'nda Vali Osman Kaymak'ın tebrikleri kabulü ile başladı.

Batıpark'ta düzenlenen törende Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün vatandaşları selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Törende konuşan Vali Kaymak, cumhuriyetin kuruluş sürecinin milli tarihin kaydettiği en büyük ve en şanlı mücadeleden biri, Kurtuluş Savaşı'nın milletin var olma savaşı, cumhuriyetin ise yeniden dirilişinin adı olduğunu vurguladı.

Kaymak, cumhuriyetin değerlerini demokrasiyle taçlandırma başarısı gösteren Türkiye'nin, köklü tarihi geçmişi, zengin kültürü ve jeopolitik konumuyla bölgenin ve dünyanın parlayan yıldızı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti bugün olduğu gibi bundan sonra da önünde uzanan aydınlık yolda, emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Samsun, cumhuriyet döneminde coğrafi konumuyla, güçlü tarımsal ve ekonomik yapısıyla, kültürü ve eğitim seviyesiyle, bölgenin ve ülkenin önemli bir kenti olma özelliğini kazanmıştır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti kendisine dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer alma hedefi koymuştur. Samsun olarak bizim de hedefimiz, Türkiye'nin ilk 10 ili içerisinde yer almaktır. Bu hedefleri gerçekleştirmek için hepimize önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir."

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından cumhuriyet şiiri ve Vatan türküsü okundu.

İlkadım Samsun Anadolu Lisesi ve 19 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencileri halk oyunu gösterisi sundu.

Tekerlekli sandalyede zeybek

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Engelsiz Dans ve Engelliler Spor Kulübü Derneği üyelerinden Umut Gürer, tekerlekli sandalyesinde partneri Cansu Altan ile zeybek oynadı.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bölge Bandosu törende bir konser verdi.

Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait bir helikopter tören alanı etrafında yakın uçuş yapıp siren çalarak vatandaşları selamladığı program geçit töreniyle sona erdi.

Sinop

Sinop İskele Meydanı'nda Vali Köksal Şakalar ve Belediye Başkanı Baki Ergül vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Şakalar'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından halk oyunları gösterileri sunuldu ve şiirler okundu.

Etkinlik geçit töreniyle sona erdi.

Çankırı

Çankırı Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen tören Vali Hamdi Bilge Aktaş, Belediye Başkanı Hüseyin Boz ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut'un vatandaşları selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Aktaş, burada yaptığı konuşmada, cumhuriyetin bundan 95 yıl önce ilan edildiğini ve kolay kazanılmadığını anımsattı.

Türk milletinin o dönemde büyük bir kararlılık ve cesaret örneği sergilediğini anlatan Aktaş, "Cumhuriyetin ilanından sonra bu savaşın da getirdiği büyük bir yokluk da ortaya çıkmıştı. İşte bu noktada bu millet için gerçekten en uygun olan yönetim biçimini seçmek gerekiyordu. Bir yol ayrımına gelmişti. ve burada hakikaten o gün için çok yaygın olmayan bir yönetim biçimini rahmetli aziz büyük önderimiz Atatürk bu yönetimi seçti ve uygulamaya koydular." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sergilendi.

Kortej geçişiyle tören sona erdi.

Tokat

Tokat Valisi Ömer Toraman'ın Valilik'te protokol üyelerini kabulüyle başlayan tören, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Vali Toraman'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, halk oyunları gösterileri sunuldu ve şiirler okundu.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

Çorum

Kutlama programı, Çorum Valisi Necmettin Kılıç'ın makamındaki tebrikat töreniyle başladı.

Hürriyet Meydanı'nda devam eden programda, Vali Kılıç, Garnizon Komutanı Alpay Çetin Öcal ve Belediye Başkanı Zeki Gül vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Daha sonra Vali Kılıç'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu.

Etkinlikte jimnastik kulübü ile AFAD ekiplerinin gösterileri ilgiyle izlendi. Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu etkinlik geçit töreniyle sona erdi.

Kastamonu

Kutlama programı, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'in makamındaki tebriklerin kabulü ile başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Vali Karadeniz, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu ve Belediye Başkanı Tahsin Babaş, vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Daha sonra Vali Karadeniz'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu.

Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Üniversitesi ile ilkokul öğrencileri halk oyunları gösterileri sundu.

Etkinlikte 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına bağlı komandoların gösterisi vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Etkinlik tören geçişi ile sona erdi.

Amasya

Amasya Valisi Osman Varol'un Valilik'te protokol üyelerini kabulüyle başlayan tören, daha sonra Yavuz Selim Meydanı'nda devam etti. Vali Varol, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir katılımcıları selamladı.

15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı bando ekibi eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Vali Varol, burada yaptığı konuşmada, cumhuriyetin 95. yılını gurur ve sevinç içinde milletçe kutladıklarını belirtti.

Törende yıl içinde çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Günün anlamını belirten şiirlerin okunması, halk oyunları gösterileri ve konuşmaların yapılmasının ardından kutlama, geçit töreniyle sona erdi.