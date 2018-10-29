Cumhuriyet 95 Yaşında

Gaziantep'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.



Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya tarafından bir otelde verilen resepsiyonda davete katılanlara teşekkür ederek, bayramını kutladı.

Tayininin İstanbul'a çıktığını hatırlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Birlikte 4 yıl geçirdik. Sevinçlerimiz ve hüzünlerimizi paylaştık ve en önemlisi 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi sırasında omuz omuza vererek o hain kalkışmayı bastırdık. Sizler yıllar önce Kurtuluş Savaşı sonrasında "Gazi" unvanı alan ecdadın torunlarısınız. Bu unvana yakışır şekilde o gecede hainleri karşısında durdunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu kutsal Cumhuriyeti ilelebet hep birlikte yaşatacağız."

Resepsiyona, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Kurmay Albay Cemalettin Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, merkez ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.