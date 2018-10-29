Cumhuriyet 95 Yaşında

Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Samsun'da kutlama programı, Valilik binasında yer alan Yaşayan Atatürk Salonu'nda Vali Osman Kaymak'ın tebrikleri kabulü ile başladı.

Batıpark'ta düzenlenen törende Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün vatandaşları selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Törende konuşan Vali Kaymak, cumhuriyetin kuruluş sürecinin milli tarihin kaydettiği en büyük ve en şanlı mücadeleden biri, Kurtuluş Savaşı'nın milletin var olma savaşı, cumhuriyetin ise yeniden dirilişinin adı olduğunu vurguladı.

Kaymak, cumhuriyetin değerlerini demokrasiyle taçlandırma başarısı gösteren Türkiye'nin, köklü tarihi geçmişi, zengin kültürü ve jeopolitik konumuyla bölgenin ve dünyanın parlayan yıldızı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti bugün olduğu gibi bundan sonra da önünde uzanan aydınlık yolda, emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Samsun, cumhuriyet döneminde coğrafi konumuyla, güçlü tarımsal ve ekonomik yapısıyla, kültürü ve eğitim seviyesiyle, bölgenin ve ülkenin önemli bir kenti olma özelliğini kazanmıştır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti kendisine dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer alma hedefi koymuştur. Samsun olarak bizim de hedefimiz, Türkiye'nin ilk 10 ili içerisinde yer almaktır. Bu hedefleri gerçekleştirmek için hepimize önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir."

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından cumhuriyet şiiri ve Vatan türküsü okundu.

İlkadım Samsun Anadolu Lisesi ve 19 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencileri halk oyunu gösterisi sundu.

Tekerlekli sandalyede zeybek

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Engelsiz Dans ve Engelliler Spor Kulübü Derneği üyelerinden Umut Gürer, tekerlekli sandalyesinde partneri Cansu Altan ile zeybek oynadı.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bölge Bandosu törende bir konser verdi.

Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait bir helikopter tören alanı etrafında yakın uçuş yapıp siren çalarak vatandaşları selamladığı program geçit töreniyle sona erdi.