Cumhuriyet 95 Yaşında

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mardin'in Nusaybin ilçesinde törenle kutlandı.

Nusaybin Stadyumu'nda düzenlenen törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Cenk Özlüpınar, Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Yıldırmaz, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Kaymakam Balıkçılar, bugünün tarihi şan ve şerefle dolu ulusun, yedi düvele karşı göğsünü siper edip istiklal mücadelesini vererek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 95. yıl dönümü olduğunu belirtti.

Balıkçılar, cumhuriyetin sağladığı barış ve huzur ortamı sayesinde 95 yılda eğitimden sağlığa, insan haklarından sanayileşmeye, demokratikleşmeden ekonomiye her alanda önemli atılımlar gerçekleştirildiğini dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin köklü, büyük, güçlü, demokratik ve laik bir sosyal hukuk devleti olarak pek çok ülke için örnek ve model olduğunu kaydetti.

Öğrenciler tarafından şiirler okunan, halk oyunları gösterisi yapılan törende, 29 Ekim'de dünyaya gelen öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.