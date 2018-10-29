Cumhuriyet 95 Yaşında

Siirt'in Kurtalan, Mardin'in Ömerli ile Elazığ'ın Sivrice ve Keban ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Kurtalan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende, dış güçlere karşı Türk milletinin destansı bir istiklal mücadelesi verdiğini anımsatarak, "Kazandığı büyük zaferi, milli iradeyi esas alan Cumhuriyeti ilan ederek taçlandırmıştır.

Milletimiz, Cumhuriyet ilanını içtenlikle sahiplenerek bugüne kadar getirmiştir." dedi.

Cumhuriyet konulu şiir, kompozisyon, resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından tören, sona erdi.

Ömerli

Mardin'in Ömerli ilçesinde Hükumet Konağı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Mehmet Emin Taşçı, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün önderliğinde, tüm imkansızlıklara rağmen Kurtuluş Savaşı'nın tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlandığını aktararak, "Türk Milleti, Cumhuriyet rejimi ile kazandığı değerleri, toplum hayatımızın vazgeçilmez unsuru olarak benimsemiş, karşılaştığı sorunları Cumhuriyet'e olan bağlılığı sayesinde birlik ve beraberliğinden ödün vermeden aşmayı bilmiştir." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Börekçi, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Kamil Aksoy, Emniyet Amiri Erdal Tunçer'in de katıldığı program, şiir, kompozisyon, resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından son buldu.

Sivrice

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sivrice Kaymakamı Mustafa Temiz, günün önemini belirten konuşma yaptı, öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Necip Kaçar, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Ali Öner, siyasi parti, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı programın sonunda halk oyunları gösterisi, şiir, kompozisyon, resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Keban

Keban Spor Salonu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.



Kaymakam Tepeli, Cumhuriyet'in önemine değinerek, "95. yılını bugünün anlam ve önemine binaen yapmamız gereken şey hem sahip olduğumuz değerlerin muhasebesini yapmak hem de ileriye doğru bakmaktır." dedi.

Öğrenciler Buğrahan Doğan, Melisa Mutlu ve Selin Yıldırım şiir okudu.



Resim, şiir ve kompozisiyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kaymakam Tepeli ve Keban Belediye Başkanı Atlı ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Özkan tarafından verildi.