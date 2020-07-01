Cumhurbaşkanlığının maske ve kolonya hediyelerinin dağıtımına başlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşlara dağıtılacağı açıklanan maske ve kolonyalar Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlara dağıtılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşlara dağıtılacağı açıklanan maske ve kolonyalar Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlara dağıtılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara dağıtılmak üzere gönderilen kolonya ve maskeler Malatya'nın Akçadağ İlçesi Kaymakamlığına ulaştı. Maske ve kolonyalar ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunun da yer aldığı hediye paketi, ilçede Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşlara teslim ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gönderilen hediyeler karşısında vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirirken, VEFA ekipleri de vatandaşlar yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda da bulunuyor. - MALATYA

Kaynak: İHA