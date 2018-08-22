Beştepe'den, Yunanistan'ın FETÖ Kararına İlk Tepki: Teröristler İçin Güvenli Bir Ülke Olduğunu İlan Etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Yunanistan Danıştayı, bir darbeciye iltica hakkı tanıyarak uluslararası anlaşmaları çiğnemiş ve Yunanistan'ın darbeciler ve teröristler için güvenli bir ülke olduğunu ifade etmiştir. Bu skandal kararın AB dahil bütün taraflarca reddedilmesi ve kınanması gerekir." dedi.

"YUNANİSTAN, TERÖRİSTLER İÇİN GÜVENLİ BİR ÜLKE OLDUĞUNU İLAN ETTİ"

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yunanistan Danıştayı, bir darbeciye iltica hakkı tanıyarak uluslararası anlaşmaları çiğnemiş ve Yunanistan'ın darbeciler ve teröristler için güvenli bir ülke olduğunu ifade etmiştir. Bu skandal kararın AB dahil bütün taraflarca reddedilmesi ve kınanması gerekir. "