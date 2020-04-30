Cumhurbaşkanlığından Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin detaylı paylaşım

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele sürecinde uluslararası işbirliğine, dijital hizmetlere, kurumlararası koordinasyona, bilimsel gerçeklere dayalı çalışmaya, şeffaf ve etkin iletişime, güçlü sağlık sistemine, disiplinli mali yapı ve üretken ekonomiye...

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele sürecinde uluslararası işbirliğine, dijital hizmetlere, kurumlararası koordinasyona, bilimsel gerçeklere dayalı çalışmaya, şeffaf ve etkin iletişime, güçlü sağlık sistemine, disiplinli mali yapı ve üretken ekonomiye ilişkin paylaşım yapılarak sürecin detayları anlatıldı.

Grafik ve görsellerin de kullanıldığı Twitter paylaşımlarında ayrı başlıklar halinde Türkiye'nin koronavirüs sürecindeki çalışmalarına ilişkin önemli bilgiler verildi.

Türkiye'nin bölgesel güç ve küresel aktör olma potansiyelini koronavirüsle mücadele sürecinde de gösterdiği belirtilen mesajda, şu bilgiler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, İtalya, İran, Kanada ve Katar devlet başkanları başta olmak üzere uluslararası düzeyde pek çok liderle görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç kritik uluslararası zirveye video konferans yöntemiyle katıldı. 75'ten fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşı yurda getirildi. Tahliye operasyonları devam ediyor. Çok sayıda ülkeye sağlık malzemesi yardımı ulaştırılarak uluslararası alanda benzerine rastlanılmayan bir iş birliği ve dayanışma örneği sergilendi. Türkiye'den yardım talebinde bulunan 104 ülkenin 55'ine yardım eli uzatıldı. Pek çok ülkeye yardım hazırlığı devam ediyor."

Sağlık malzemesi yardımlarında maske, biyolojik tehlike tulumu, tek kullanımlı koruyucu kıyafet, önlük, koruyucu gözlük, eldiven, antiseptik ve Kovid-19 test gibi gibi ürünlerin yer aldığı aktarıldı.

Dijital hizmetler

Türkiye'nin vatandaşlarına sunduğu dijital hizmetlerin, sosyal izolasyon günlerinde işleyişin aksamamasını sağladığı belirtilen bir diğer mesajda, şunlar kaydedildi:

"5 binden fazla hizmetin sunulduğu e-Devlet, sosyal izolasyonun sağlanmasında büyük rol oynadı. İletişim sektöründe hizmet veren firmaların aboneliklerinin iptali internet ortamına taşındı. Sosyal yardım ve benzeri başvurular e-Devlet üzerinden alındı. Vatandaş, devlete dijital ortam üzerinden ve kendi evinin güvenliğinde ulaşarak ihtiyaçlarını rahatlıkla karşıladı. Koronavirüs ile ilgili güncel bilgiler dijital platformlar üzerinden paylaşılmaya başlandı. Dijital platformlardan yapılan sosyal destek başvurularında 3 kat, öğrencilerin derslerini dijital ortamda aldıkları EBA sistemi için yapılan sorgulamalarda 30 kat, Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi sorgulamalarında 4 katlık artış gerçekleşti."

Kurumlar arası koordinasyon

Koronavirüs salgınına karşı devletin tüm kurum ve kuruluşlarının yüksek koordinasyon içerisinde hizmetlerini sürdürdüğü ifade edilen paylaşımda ise şunlar paylaşıldı:

"İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeler ile vali ve kaymakamların yerel yönetimler ve diğer kurum/kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmaları sağlandı. Halk sağlığının korunması ve salgının önlenmesi adına kurumlar arası çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesine yönelik tedbirler alındı. Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturularak çalışmaların ve alınacak tedbirlerin daha etkin bir şekilde sürdürülmesi amaçlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma sistemine ilişkin düzenlemeler yapılarak kamu hizmetlerinin aksama olmaksızın sürmesi sağlandı."

Bilimsel gerçeklere dayalı çalışma

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun oluşturulmasının, sürecin bilimsel gerçeklere dayalı yönetilmesinde önemli rol oynadığı vurgulanan mesajda, şu bilgiler verildi:

"Koronavirüs Bilim Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19'u pandemi ilan etmesinden çok önce, 10 Ocak'ta oluşturuldu. Salgınla ilgili bilimsel öneri verebilme kapasitesine sahip uzmanların görüşleri dikkate alındı. Bilimsel tavsiyeler göz önünde bulundurularak Şubat ayından itibaren sıkı tedbirler uygulamaya konuldu. Yayılma zincirinin kırılabilmesi, enfekte hastaların izolasyonu ve tedavisi için yüksek miktarda test yapıldı."

Şeffaf ve etkin iletişim

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede şeffaf ve etkin bir iletişim stratejisi yürüterek, kamuoyunu düzenli ve sistematik şekilde bilgilendirdiğine işaret edilen mesajda, şunlar anlatıldı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Millete Sesleniş' konuşmaları ve basın toplantılarıyla alınan önlemler, atılan adımlar ve yapılması gerekenler konusunda kamuoyunu bilgilendirdi. İlk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından şeffaf ve düzenli olarak bilgilendirmeler yapıldı. Her gün düzenli olarak test, vaka, yoğun bakım, entübe, vefat ve iyileşen hasta sayıları kamuoyuna açıklandı. Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri tüm kitle iletişim araçlarını kullanarak toplumun bilgilendirilmesine katkı sağladı. Vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabileceği ve kendi sağlıklarını takip edebileceği 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçirildi.

Sağlık Bakanlığı, vaka bilgilerinin güncel olarak takip edilmesini, salgınla ilgili tüm bilgilere, materyallere ulaşılmasını ve çevrimiçi koronavirüs testi yapılmasını sağladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bizbizeyeteriz.gov.tr web sitesini hizmete aldı. Ayrıca salgına ilişkin tüm gelişmeleri her gün düzenli olarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Kovid-19 ile ilgili dünyadaki ve Türkiye'deki güncel verileri paylaştı. Koronavirüs ile mücadelede hizmet veren SABİM 184 WhatsApp Danışma Hattı Kuruldu. Türkiye'nin yerli iletişim platformu BİP uygulaması üzerinden koronavirüs hakkında merak edilen tüm bilgilere ulaşılabilen bir iletişim kanalı açıldı."

Güçlü sağlık sistemi

Türkiye'nin güçlü sağlık sistemi sayesinde koronavirüsle mücadelede hep bir adım önde olduğu hatırlatılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Devlet hastaneleri, sigorta hastaneleri ve kurum hastaneleri birleştirilip tüm vatandaşlarımızın ortak kullanımına açıldı. Aile hekimliği uygulamasına tam kapasite devam edildi. 1,5 milyon vatandaşın ücretsiz evde bakım hizmeti alabildiği sağlık uygulamaları hayata geçirildi. 5400 tam donanımlı araç ve 19 hava aracı ile en modern ambulans filoları oluşturuldu. Yaklaşık 1 milyon 400 bin insan kaynağı istihdam edilerek sağlık ordusu oluşturuldu. Modern altyapısı, ileri teknolojiye sahip cihazları ve nitelikli sağlık çalışanları ile 11 ilimizde şehir hastaneleri hizmete alındı. 10 şehir hastanesinin daha yapımı devam ediyor.

Yerli solunum cihazı çalışmalarına başlandı ve seri üretim aşamasına geçildi. İlk etapta 100 adet solunum cihazı Başakşehir Hastanesi'ne teslim edildi. 1526 hastane, yaklaşık 4 bin tedavi kurumu, 15 binin üzerinde 1. derece sağlık kuruluşu ile sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi sağlandı. Bilgisayarlı tomografi cihazlarının mevcudu arttırılarak, Avrupa'daki toplam sayının üzerine çıkması sağlandı. 17 yılda sağlık hizmetine ayrılan bütçe 19 miyar liradan 190 milyar liraya çıkarıldı."

Disiplinli mali yapı ve üretken ekonomi

Türkiye'nin, salgınla mücadele ederken mali disiplini bozmadan ekonomi ve üretimi ayakta tutacak önemli tedbirleri ve destekleri hayata geçirdiği vurgulanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"100 milyar TL değerinde 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' destek paketi uygulamaya kondu. Değişen ihtiyaçlara göre destek miktarı 200 milyar liraya çıkarıldı. 4,4 milyon dar gelirli aileye 1000'er liralık nakit destek sağlandı. Kapsama girmeyen ancak gelirini, işini kaybedenlere de 1000 lira yardım yapılması kararlaştırıldı. En düşük emekli maaşı 1500 liraya yükseldi. Kamu bankalarınca, aylık 5 bin TL'nin altında geliri olan tüm vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL'ye kadar 'Temel İhtiyaç Desteği' sağlandı. İşverenlere, sektör ayrımı yapılmaksızın 'Asgari Ücret Desteği' sağlandı.

'Esnaf Destek Paketi' kapsamında tüm esnafa 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart (Esnaf Kart) desteği sağlandı. 'Kısa Çalışma Ödeneği' ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği verilmeye başlandı. İşverenlerin işçi çıkarmaları üç ay süreyle yasaklandı. Ücretsiz izne ayrılan işçiler ile 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneği hak kazanamayanlara, aylık 1170 TL'lik 'Nakdi Ücret Desteği' uygulamasına başlandı. Firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için KGF kefaleti 'İşe Devam Desteği' uygulamaya alındı. Salgından etkilenen sektörlerde Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin vergi ödemeleri sağlandı. Kamu bankalarınca sağlanan kredilerde, 31 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmesi gereken ödemelere ertemele olanağı getirildi."

Kaynak: AA