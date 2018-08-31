Cumhurbaşkanlığından Mevduat Hesabına Vergi Düzenlemesi

Türk lirası mevduat hesabında vergi oranının düşürülmesini, döviz mevduatında vergi oranlarının arttırılmasını içeren Cumhurbaşkanı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türk lirasıyla tasarrufun teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bankalardaki Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü. 1 yıldan uzun vadeli TL mevduat hesaplarında yüzde 10 olan vergi oranı sıfırlanırken, 6 ay vadeye uygulanan vergi oranı yüzde 5'e çekildi. Döviz mevduatından alınan vergi oranlarında ise artışa gidildi. - ANKARA