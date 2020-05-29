Cumhurbaşkanlığından İstanbul'un fethinin 567. yılına özel mest eden konser
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Cumhurbaşkanlığından İstanbul'un fethinin 567. yılına özel mest eden konser

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından İstanbul'un fethinin 567. yılına özel konser yayınladı.

Cumhurbaşkanlığından İstanbul'un fethinin 567. yılına özel mest eden konser
29.05.2020 22:12 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:15

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından İstanbul'un fethinin 567. yılına özel konser yayınladı. Fetih coşkusunu yaşatacak eserlerin vatandaşlarla buluştuğu özel konser mest etti.

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından İstanbul'un fethinin 567. yılına özel konser yayınladı. 'İstanbul'un fethi özel konser programı'nda Esat Kabaklı, Mustafa Yıldızdoğan ve İbrahim Sadri fetih coşkusunu yaşatacak eserleri vatandaşlarla buluşturdu. Özel konser dinleyenleri mest etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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