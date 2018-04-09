Cumhurbaşkanlığından Haftanın Özeti Videosu
Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı programların özeti olan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programların özeti olan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2-9 Nisan tarihleri arasında katıldığı programların fotoğraflarından ve bilgilerinden oluşan bir video hazırlayan Cumhurbaşkanlığı, videoyu sosyal paylaşım hesabından paylaştı. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılan üçlü zirveye ilişkin görseller de paylaşıldı. - ANKARA