Cumhurbaşkanlığından gelen maskeler Antalyalılara ulaştırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanlığından gelen maskeler Antalyalılara ulaştırıldı

Antalya'nın merkez ve taşra olmak üzere 19 ilçesinde vatandaşlara iletilen maskelerin 1 milyon 3 bin 500 tanesi Cumhurbaşkanlığı'ndan Valilik emrine gönderilen maskelerden oluşuyor.

Cumhurbaşkanlığından gelen maskeler Antalyalılara ulaştırıldı
28.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:59

Antalya'nın merkez ve taşra olmak üzere 19 ilçesinde vatandaşlara iletilen maskelerin 1 milyon 3 bin 500 tanesi Cumhurbaşkanlığı'ndan Valilik emrine gönderilen maskelerden oluşuyor. Bu maskelerin 472 bin 640 tanesi Antalya genelinde faaliyet gösteren ve 10 kişiden fazla çalışanı olan işletmelere dağıtıldı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korana virüsle mücadele devam ederken Antalya'da maske üretimi ve dağıtımına da ara verilmiyor. Günlük kullanımda çok önemli yeri olan maskelerin talebini karşılamak adına Antalya Valiliği seferberliğe geçti.

Kumaşı Odalardan, üretimi MEM'den

Kumaşı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya Organize ve Sanayi Bölge yönetimi tarafından temin edilen maskelerin 440 bini, Milli Eğitim koordinesinde Halk Eğitim Merkezleri ve Mesleki Teknik Liselerde üretildi. Bu maskelerden 262 bin 273'ü Merkez ilçelerde, geriye kalan 112 bin 727'si ise diğer ilçelerde Kaymakamlıklar aracılığıyla dağıtıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün stokunda bulunan 65 bin maske de vatandaşlara ulaştırılacak. Ayrıca bu süreçte, 3 milyon 605 bin maske Antalya'da bulunan eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak. Bugüne kadar bu maskelerden 2 Milyon 605 bini vatandaşlara ulaştırılırken,1 milyon tanesinin ise eczanelerde vatandaşlara dağıtımı devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan gelenler de vatandaşlara ulaştırıldı

Antalya'nın merkez ve taşra olmak üzere 19 ilçesinde vatandaşlara iletilen maskelerin 1 milyon 3 bin 500 tanesi ise Cumhurbaşkanlığı'ndan Valilik emrine gönderilen maskelerden oluşuyor. Bu maskelerin 472 bin 640 tanesi Antalya genelinde faaliyet gösteren ve 10 kişiden fazla çalışanı olan işletmelere dağıtıldı. İl genelinde 225 bin adet maskenin dağıtımı da özel sektör çalışanlarına yapılacak.

PTT'den de 40 bin 711 maske

Ayrıca 40 bin 71 maske de PTT kargo aracılığıyla vatandaşlara teslim edildi. Böylece, Antalya'da bugüne kadar Valilik koordinesinde toplam 3 milyon 717 bin 711 adet yerli maske vatandaşlara ulaştırıldı. Valilikte stokta bulunan toplam 1 milyon 370 bin 860 maske ise önümüzdeki günlerde vatandaşlara ulaştırılmaya devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi Haberler
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi Haberler
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı Haberler
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil Haberler
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı Haberler
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haberler
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı
Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
'BM anlaşması hükmünü yitirdi' diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
"BM anlaşması hükmünü yitirdi" diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu
Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Düşüşe geçen gram altın 382,8 liradan işlem görüyor
Düşüşe geçen gram altın 382,8 liradan işlem görüyor
Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacak
Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
1, 2 ve 3 Mayıs'ta 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek! Marketler Cuma günü sınırlı sürede açık olacak
1, 2 ve 3 Mayıs'ta 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek! Marketler Cuma günü sınırlı sürede açık olacak
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi
Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi
Stuttgart Kickers, oynamayacakları derbinin 9 bin biletini sattı
Stuttgart Kickers, oynamayacakları derbinin 9 bin biletini sattı
İnsanların evlerine çekilmesini fırsat bilen çeltikçi kuş ve yavruları, ilk kez Bodrum'da görüntülendi
İnsanların evlerine çekilmesini fırsat bilen çeltikçi kuş ve yavruları, ilk kez Bodrum'da görüntülendi
Rusya'daki vaka sayısı, koronavirüsün kaynağı olan Çin'i geçti
Rusya'daki vaka sayısı, koronavirüsün kaynağı olan Çin'i geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Ebru Şallı Deniz Seki Demet Akalın Haluk Levent
Spor Podolski Bülent Uygun Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Genç Mayıs Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığından gelen maskeler Antalyalılara ulaştırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 12:10:06. #1.15#
title