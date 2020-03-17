Cumhurbaşkanlığından dörtlü zirve açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel, Macron ve Johnson dörtlü zirve gerçekleştirdi.
17.03.2020 18:39 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel, Macron ve Johnson dörtlü zirve gerçekleştirdi. 1 saat 15 dakika süren zirvede, Suriye, göçmen krizi ve koronavirüs ile mücadele ele alındı.
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Kaynak: Dunya.com