Cumhurbaşkanlığından dörtlü zirve açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel, Macron ve Johnson dörtlü zirve gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel, Macron ve Johnson dörtlü zirve gerçekleştirdi. 1 saat 15 dakika süren zirvede, Suriye, göçmen krizi ve koronavirüs ile mücadele ele alındı.