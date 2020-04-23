Cumhurbaşkanlığından 23 Nisan'da İstanbul'dan dünyaya sevgi konseri Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "7 tepenin şehrinden 7 kıtaya" düzenlenen konser, İletişim Başkanlığının YouTube kanalından yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "7 tepenin şehrinden 7 kıtaya" düzenlenen konser, İletişim Başkanlığının YouTube kanalından yayınlandı.

Konserde, İstanbul semalarından tüm dünyaya sevgi ve birlik çağrısında bulunuldu.

Konserde, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanmakta olan bu zor dönemde sanatçıların İstanbul'un yedi farklı noktasından gerçekleştirdikleri performanslarıyla tüm dünyaya dayanışma mesajı verildi.

Salgınla mücadele eden birçok ülkeye tıbbi malzeme yardımında da bulunan Cumhurbaşkanlığı, kıtaların buluştuğu İstanbul'da bu kez de kalpleri buluşturarak birlik ve bütünlük bilincini vurguladı.

Ludwig van Beethoven'in 9. Senfonisi'nin Franz Liszt tarafından yapılmış piyano düzenlemelerinin dünyadaki sayılı icracısından olan piyanist İdil Biret, "İnsanlık Senfonisi" olarak da bilinen bu ölümsüz eseri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde seslendirdi.

Eserlere İstanbul manzarası eşlik etti

Arpist Şirin Pancarogˆlu ve ses sanatçısı Bora Uymaz, Yunus Emre'nin "Ben Yürürem Yane Yane" ilahisini Kız Kulesi'nde icra etti.

Ayasofya'da neyzen Yavuz Akalın "Segah Peşrev" (Yusuf Paşa), Topkapı Sarayı'nda udi Murat Bağdatlı "Kürdilihicazkar Longa" (Kemani Sebuh), Galata Kulesi'nde flüt sanatçısı Elif Yurdakul Baykurt "Syrinx" (Claude Debussy), Dolmabahçe Sarayı'nda tamburi Özer Özel ve kemençe sanatçısı Aslıhan Eruzun Özel "Nihavend Saz Semai" (Mesut Cemil Bey), Pierre Loti Tepesi'nde kanuni Serkan Mesut Halili "Şehnaz Longa" (Santuri Ethem Bey) eserlerini seslendirdi.

Muhteşem İstanbul manzaraları fonunda gerçekleşen konserde, gerek klasik Türk müziği gerekse klasik Batı müziğinden eserler sunulurken, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş¸-ı Veli, Pir Sultan Abdal'dan Immanuel Kant, Thomas Aquinas, Alphonse de Lamartine'e Dogˆu ve Batı dünyasının önemli düşünürlerinin sevgi ve insanlık mesajları da müziğe eşlik etti.

Konser yayını, fonda Türk bayrağı dalgalanırken "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun" ifadesiyle son buldu.

Kaynak: AA