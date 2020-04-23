Cumhurbaşkanlığından 23 Nisan'a özel konser
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Cumhurbaşkanlığından 23 Nisan'a özel konser

Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda '7 Tepenin Şehrinden 7 Kıtaya' temasıyla gerçekleştirdiği konserle tüm dünyaya sevgi ve birlik çağrısında bulunuldu.

23.04.2020 20:50 | Son Güncelleme: 23.04.2020 20:50
Cumhurbaşkanlığından 23 Nisan'a özel konser

Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda '7 Tepenin Şehrinden 7 Kıtaya' temasıyla gerçekleştirdiği konserle tüm dünyaya sevgi ve birlik çağrısında bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel '7 Tepenin Şehrinden 7 Kıtaya' temasıyla özel bir konser düzenlendi. İnternetten yayınlanan konserle İstanbul semalarından tüm dünyaya sevgi ve birlik çağrısında bulunuldu. Yunus Emre'nin "Dünya benim rızkımdır, insanlıksa milletim" sözleriyle başlayan konserde, Covid 19 salgını nedeniyle yaşanmakta olan bu zor dönemde, çok değerli sanatçıların İstanbul'un yedi farklı noktasından gerçekleştirdiği performanslarıyla tüm dünyaya dayanışma mesajı verildi.

Muhteşem İstanbul manzaraları fonunda gerçekleşen konserde, gerek klasik Türk müziği gerekse klasik batı müziğinden eserler sunulurken Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Pir Sultan Abdal'dan Immanuel Kant, Thomas Aquinas, Alphonse de Lamartine'e Doğu ve Batı dünyasının önemli düşünürlerinin sevgi ve insanlık mesajları da müziğe eşlik etti.

Konser kapsamında, Ayasofya'da neyzen Yavuz Akalın, Kızkulesi'nde Arpist Şirin Pancaroğlu ve ses sanatçısı Bora Uymaz, Yunus Emre'nin 'Ben Yürürem Yane Yane' ilahisini, Topkapı Sarayı'nda udi Murat Bağdatlı "Kürdilihicazkar Longa" (Kemani Sebuh), Pierre Loti Tepesi'nde kanuni Serkan Mesut Halili "Şehnaz Longa" (Santuri Ethem Bey) eserini, Dolmabahçe Sarayı'nda tanburi Özer Özel ve kemençe sanatçısı Aslıhan Özel "Nihavend Saz Semai" (Mesut Cemil Bey), Galata Kulesi'nde flüt sanatçısı Elif Yurdakul Baykurt "Syrinx" (Claude Debussy) eserlerini icra etti.

Ludwig van Beethoven'ın 9.Senfonisi'nin Franz Liszt tarafından yapılmış piyano düzenlemelerinin dünyadaki sayılı icracısından olan piyanistimiz İdil Biret, "İnsanlık Senfonisi" olarak da bilinen bu ölümsüz eseri İstanbul Boğazı'nda seslendirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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