Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz Videosu

Cumhurbaşkanlığı, sosyal paylaşın sitesi Twitter üzerinden 15 Temmuz şehitleri için video yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasının ikinci yılı dolayısıyla, şehitlerin ruhlarını yad etmek adına bir video yayımladı. "Tüm şehitlerimize rahmet ve minnetle. Asla unutulmayacaksınız" başlığıyla yayınlanan videoda, şehitlerin isim ve fotoğraflarına yer verildi. 15 Temmuz şehitlerinin tanıtıldığı videoda, şehit ailelerinin görüntüleri de yer aldı. - ANKARA