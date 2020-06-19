Cumhurbaşkanlığında yatırım ortamının iyileştirilmesi toplantısı yapıldı
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Cumhurbaşkanlığında yatırım ortamının iyileştirilmesi toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yatırım ortamının iyileştirilmesi için yürütmenin ihtiyaç duyduğu düzenlemelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığında yatırım ortamının iyileştirilmesi toplantısı yapıldı
19.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:01

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yatırım ortamının iyileştirilmesi için yürütmenin ihtiyaç duyduğu düzenlemelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında yatırım ortamının iyileştirilmesi için yürütmenin ihtiyaç duyduğu düzenlemelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ile Hukuk ve Ekonomi Politikaları Kurullarının üyeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri olmak üzere ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Mevcut düzenlemelerin değerlendirildiği toplantıda, yatırımcılar için bürokratik süreçlerin en aza indirilmesi ve AR-GE faaliyetlerinin daha nitelikli şekilde desteklenmesi için ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin hususlar görüşüldü. - ANKARA

Kaynak: İHA

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