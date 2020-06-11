Cumhurbaşkanlığınca gönderilen hediye paketleri vatandaşlara ulaştırıldı
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Cumhurbaşkanlığınca gönderilen hediye paketleri vatandaşlara ulaştırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Van'ın Başkale ilçesine gönderilen ve içerisinde kolonya, maske ile mektup bulunan hediye paketleri, Vefa Sosyal Destek Grubunca 65 yaş üstü vatandaşlara ulaştırıldı.

Cumhurbaşkanlığınca gönderilen hediye paketleri vatandaşlara ulaştırıldı
11.06.2020 09:56 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Van'ın Başkale ilçesine gönderilen ve içerisinde kolonya, maske ile mektup bulunan hediye paketleri, Vefa Sosyal Destek Grubunca 65 yaş üstü vatandaşlara ulaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ve içerisinde kolonya ile maske olan hediye paketleri, 65 yaş üstü vatandaşlara evlerinde teslim ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı poşetlerde bulunan kolonya ve koruyucu maske, Vefa Sosyal Destek Grubunca tek tek evler dolaşılarak 65 yaş ve üstü vatandaşlara ulaştırılıyor. Hediyelerin yanı sıra paketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu da yer aldı.

Başkale'deki evlerinde maske ve kolonyalarını alanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, kendilerini unutmadığı için dua etti.

Altun Kaya isimli vatandaş, Cumhurbaşkanına selam göndererek, "Allah ondan razı olsun. Hazreti Peygamber onunla olsun. Herkese elini uzatıyor. Allah da ona elini uzatsın inşallah" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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