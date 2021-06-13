Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek
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Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında olacağı 13-14-15-16 Haziran 2021 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında olacağı 13-14-15-16 Haziran 2021 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ve TBMM Başkanlığına sunulan kararda, "13-14 Haziran 2021 tarihlerinde Belçika Krallığı'na, 14-16 Haziran 2021 tarihlerinde Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecektir" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek - Haberler
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