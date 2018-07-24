Cumhurbaşkanlığına Bağlı Genel Bütçeli Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın...
IHAAW080530-SIY/24-07-2018 - Cumhurbaşkanlığına bağlı genel bütçeli Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı’nın kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığına bağlı genel bütçeli Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, Resmi Gazete'de yayımlandı. 24.07.2018 08: 05: 30 TSI
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