Cumhurbaşkanlığımızın Himayelerinde Yürütülen 2021 "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" Kapsamında Yunus Emre Anma Etkinliği Düzenlendi.

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Vali Erol Ayyıldız, 2021 UNESCO "Yunus Emre Anma ve Kutlama Yılı" ve Cumhurbaşkanlığımızın Genelgesi ile 2021 "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında Valilik Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğe Vali Ayyıldız'ın yanı sıra Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Önder, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Tuncay Döğeroğlu, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

2021 yılının Yunus Emre Yılı olduğunu belirterek birlik ve beraberlik içeresinde geçmesi temennisinde bulunan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız yaptığı konuşmada; "Bugün bizleri bir gönül sofrasında buluşturan başta Yunus Emre olmak üzere bu toprakların manevi bereketini ortaya koyan bütün değerlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. "Bizim Yunus" ve "Türkçe Yılı" adıyla anılacak 2021 yılının milletimizle beraber tüm insanlık için, Yaradan'dan ötürü tüm yaratılmışlar için hayırlar getirmesini diliyorum.

Yunus Emre bir şiirinde şöyle der:

Yünus senin sözlerin manadır bilenlere

Söyleyeler sözünü devr-i zaman içinde

Devr-i zaman içinde; devirler, çağlar boyunca Yunus'un ve Yunus gibi aynı ruh ve manaya ses ve nefes olan tüm erenlerimizin mana ile söylenmesi, layıkıyla anlaşılması en büyük temennimizdir. 2021 UNESCO "Yunus Emre Anma ve Kutlama Yılı" ve Cumhurbaşkanlığımızın Genelgesi ile 2021 "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında onun arı duru Türkçesiyle "Bu manadan duyan gelsin" dediği ve her biri bir mana denizi olan şiirlerindeki davetine uyarak bu manadan duymaya, her zamankinden gür bir sesle duyurmaya azmettik. Onun sesine, nefesine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Zira Yunus Emre, kibrin ve kinin boy vermediği ve asla yeşermediği bir değerler dünyasının sesidir. O, 21. yüzyıl insanına, çağın buhran ve bunalımlarına bir çıkış kapısı göstermektedir. " ifadelerine yer verdi.

2021 yılı münasebetiyle bir kez daha rahmet, şükran ve minnetle yad ettiğimiz Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran şahsında bu toprakların vatan kılınmasında, önce gönüllerin fethedildiği kurucu değerlerimize dair milli hafızamızı tazelemeyi bir fırsat bildiğimizi belirten Vali Ayyıldız, "Eskişehir; iyiliklerin, güzelliklerin neşvünema bulduğu ve Kuruluş'un değerlerini bağrına basmış bir şehirdir. Şehrin kültür ve değerlerini ortaya çıkaracak güzellikler üretmek gayreti içindeyiz. Eskişehir'e hizmet etmeyi mukaddes bir yük ve ibadet kabul ediyoruz. Zira Eskişehir'e hizmet etmek bizim için aynı zamanda hikmetli nasihatleriyle Nasreddin Hoca'mıza, huzurun mimarları Şeyh Şehabeddin Sühreverdi, Şeyh Şucaeddin Veli, Aziz Mahmud Hüdayi'ye; destanlarla dolu hayatıyla Seyyid Battal Gazi'ye, davasının esası sevgi olan bir yönetim mirasının manevi lideri Şeyh Edebali'ye, "Bize ma'na gerek da'va gerekmez" diyen Yunus Emre'ye ve bu toprakların bağrından çıkardığı daha nice değerlerine hizmet etmek demektir. " diye konuştu.

Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Yunus Emre Vakfı olarak Yunus Emre'yi bütün yönleriyle tanıtmak, fikir ve düşüncelerinin yaygınlığı ve kalıcılığını sağlamak için çalışmaların devam edeceğini söyleyen Vali Ayyıldız konuşmasının sonunda şunları söyledi:

"Toplumsal bütünleşmede Yunus Emre gibi değerlerimizin gönülleri bağlamasında, sivil toplumun işlevsel hale gelmesini ayrıca önemsiyoruz. Sivil toplum felsefesi; yüksek insani değerler üzerinde yükselmiş gönül medeniyetimizin geleceği için vazgeçilmezdir. Bu vesileyle "Bizim Yunus" ve "Dünya Dili Türkçe" etkinliklerini himaye eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyoruz. Yunus'un sesinin gür bir şekilde duyurulması için Kültür ve Turizm Bakanlığımız başta olmak üzere yüreğini ortaya koyan yerel, ulusal ve uluslararası tüm kuruluşlara; "Bizim Yunus"un iyi anlaşılmasına katkı sunan her yüreğe teşekkürü borç biliyoruz. "

Daha sonra kürsüye gelen Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, "Yunus Emre'yi Anma Programı için bir araya geldik. Yunus Emre'yi sevgi şehri olan Eskişehir'imizden anlatacağım tek kelime sevgidir, Allah sevgisidir, Allah için birbirimizi sevmektir. Yunus'un bir deyimiyle sizi selamlamak istiyorum: 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz', hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı ise "2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edilmesi çok anlamlı bir sentez oluşturuyor. Dolayısıyla hem dünyaya hem kendimize bu sentezin verdiği bir mesaj var. O mesajı Yunus Emre'nin diliyle özetlemek istiyorum. "Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı/ Söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz. " Yunus Emre Yılı'mız hayırlı uğurlu olsun inşallah. " şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra Vali Ayyıldız, Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, Metin Nurullah Sazak ve beraberindekiler halk eğitim merkezleri tarafından açılan sergileri gezdi. Etkinlikte "Yunus Emre Aşkın Sesi" sinema filmi, tiyatro, kum sanatı gösterisi yapıldı. Eskişehir Güzel Sanatlar Lisesi Çoklu Sesler Korosu tarafından Yunus ilahileri konseri verildi, gençlik merkezleri öğrencileri tarafından şiirler okundu, ilçe halk eğitim merkezleri ile lüle taşı, cam, kağıt, hat, naht, ebru, minyatür, tezhip ve rölyef stantları yer aldı.

