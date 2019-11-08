Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek Açıklaması

08.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:04

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, "Ecdadımızın uzun asırlar temsil ettiği hoşgörü ve sevgiye dayalı, Allah ve peygamber sevgisine dayalı bir İslam anlayışını temsil ettik. İnşallah bundan sonra da böyle olacak." dedi.

Çiçek, eski İçişleri Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanları TOBB'un katkısıyla yaptırılan Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni ziyaret etti.

Cemil Çiçek, öğrencilerle sohbet ederken İslam'ın doğru anlaşılması ve anlatılmasında ilahiyat fakültelerinin önemli rol oynadığını söyledi.

İlahiyat eğitimi doğru yapılmadığı takdirde sorunların ortaya çıktığını dile getiren Çiçek, "İlahiyat eğitimi çok önemli. Ecdadımızın uzun asırlar temsil ettiği hoşgörü ve sevgiye dayalı, Allah ve peygamber sevgisine dayalı bir İslam anlayışını temsil ettik. İnşallah bundan sonra da böyle olacak." diye konuştu.

Müezzinoğlu da Edirne'nin Osmanlı medeniyetine başkentlik yapmış bir şehir olduğunu hatırlatarak, kentin ve Balkanlar'ın önemine işaret etti.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, konuklarına fakülte hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sonunda öğrencilere kitap hediye edildi.

Kaynak: AA