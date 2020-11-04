Son dakika haberi! İletişim Başkanı Altun'dan, 'Yüksek İstişare Kurulu' açıklaması

Son dakika haberleri... İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, eğitim ve kültür alanları ile bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğunu açıkladı.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, eğitim ve kültür alanları ile bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğunu açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, Kurul üyelerinin, eğitim ve kültür alanları ile bölgesel gelişmeler üzerine fikir teatisinde bulunduğunu kaydeden Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, toplantıda, ülkemizde maarif meselesinin aynı zamanda bir medeniyet meselesi olduğunu belirtmiş, kendi medeniyet tasavvurumuzun layıkıyla hayata geçmesi için ilim, sanat ve fikir insanlarına da önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, Türkiye'nin yakın coğrafyasının küresel güç savaşlarının da merkezi olduğuna işaret ederek, ülkemizin böyle bir ortamda ilkeli, adil, tavizsiz ve çözüm odaklı bir dış politikadan vazgeçmediğini dile getirmiştir" ifadelerine yer verdi.

Toplantıda, eğitim ve kültür alanında arzu edilen gelişmeyi ortaya koymaya dönük adımların ele alındığını kaydeden Altun, açıklamanın devamında şunlara yer verdi:

"Toplantıda, Türkiye'nin bütün alanlarda 'taklitçilik değil ilhamını gelenekten alan yenilikçilik' ile hedeflerine yürüyeceği üzerinde durulmuş, bu medeniyet yolculuğuna herkesin destek ve katkı sağlayabileceği bir zeminin oluşmasına yönelik görüşler dile getirilmiştir. Toplantıda ayrıca, Suriye meselesi, Libya krizi, Yemen savaşı, Dağlık Karabağ sorunu ve Doğu Türkistan'da yaşananların küresel güç mücadelesinden ayrı düşünülemeyeceği kaydedilmiştir. Türkiye'nin hiçbir zulme sessiz kalmadığı; tüm soydaş ve kardeşlerinin hak ve hukukunu savunma noktasında neleri göze alabileceğini son dönemde Suriye'de, Libya'da, Kıbrıs'ta ve Dağlık Karabağ'da attığı adımlarla gösterdiği; Uygur Türklerinin sıkıntılarının giderilmesi için de çalıştığı belirtilen toplantıda, Türkiye'nin dış politika konularında soğukkanlı, basiretli ve samimi bir duruşla sorunları çözme çabalarına devam etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı