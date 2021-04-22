Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı (2)
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı (2)

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN AÇIKLAMA İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yaptı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN AÇIKLAMA 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yaptı. Altun, Çankaya Köşkü'ndeki toplantıda kurul üyelerinin 'yeni Anayasa', 'anti-demokratik girişimler' ve 'sözde Ermeni soykırımı iftirası' konuları üzerine fikir teatisinde bulunduklarını belirtti. Altun, "Toplantının başında Kurul üyeleri, vefat eden eski Meclis Başkanı ve Başbakan, Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yıldırım Akbulut'a Allah'tan rahmet dilemişlerdir. Yeni ve sivil bir Anayasa'nın milletimizin beklentisi ve ülkemizin ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kurul üyeleri, Türkiye için tarihi öneme sahip yeni Anayasa'nın ülkemizin birliğini, gücünü, istikrarını, güvenliğini, kazanımlarını pekiştirecek bir çerçevede ve mümkün olan en geniş uzlaşı süreciyle hazırlanması üzerine görüşlerini dile getirmişlerdir. Demokrasimizi hazmedemeyen anti-demokratik zihniyetin temsilcilerinin türlü sıfatlarla kendilerini hala gösterebildiğini belirten Kurul üyeleri, Türkiye'nin 2002 sonrası yaşadığı demokratikleşme adımlarının önemine işaret ederek, 15 Temmuz darbe girişiminde milletimizin siyasi iradesine nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya gösterdiğini, darbe ve vesayet heveslilerinin bundan sonra asla umduklarını bulamayacağını vurgulamışlardır" dedi. 

İletişim Başkanı Altun, toplantıda sözde 'Ermeni soykırımı' iftirasına karşı atılacak adımlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunduğunu belirttiği kurul üyelerinin ayrıca Yunanistan'ın Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege konularında olumsuz tutumu ile Batı Trakya'daki Türk azınlığa yönelik baskılarını da ele aldıklarını vurguladı. Altun, şunları kaydetti:  

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını darbe anayasasıyla değil milletimizin kararıyla yeni ve sivil bir Anayasa ile karşılamak istediklerini ifade etmiş; ülkemizin ihtiyaçlarına, milletimizin beklentilerine uygun yeni Anayasa yapımı için var güçleriyle çalışacaklarını belirtmiştir. Milli iradeye sahip çıkarak demokrasi karşıtı her türlü girişim ve söylemle kararlı şekilde mücadele edeceklerinin altını çizen Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin ilerleyişinin hiçbir şekilde durdurulmayacağını dile getirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, sözde 'Ermeni soykırımı' yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı da hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirmiştir." 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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