Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıya kurul üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin'in yanı sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. Toplantı, basına kapalı yapılıyor.


Sosyal medya ayakta! Hekimlere yapılacak maaş zammı diğer sağlık çalışanlarının tepkisine neden oldu

Sosyal medya ayakta! Hekimlere yapılacak maaş zammı diğer sağlık çalışanlarının tepkisine neden oldu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan videosunu paylaştı, Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Mersin'e de geliyor musun?

Cumhurbaşkanı Erdoğan videosunu paylaştı, Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Mersin'e de geliyor musun?

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile telefonda görüştü

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title