Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantıya kurul üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi. 


Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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