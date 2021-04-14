Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, vefat eden Yıldırım Akbulut için taziye mesajı yayımladı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, vefat eden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, vefat eden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için taziye mesajı yayımladı.

Şahin, mesajında, daha önce TBMM'de son dönemlerde de Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi olarak yakın çalışma fırsatı bulduğu Yıldırım Akbulut'un vefatını büyük üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Akbulut'un Başbakanlık, TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı YİK Üyeliği gibi çok önemli görevler üstlendiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Önemli bir devlet adamıydı. Görev yaptığı dönemlerde ülkemize çok önemli katkılarda bulundu. Yıldırım Akbulut beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler