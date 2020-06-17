Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Kahraman'dan "Pençe-Kaplan Operasyonu" değerlendirmesi - BOLU Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi İsmail Kahraman, "Türkiye ayağa kalkmasın diye terörü besliyorlar.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi İsmail Kahraman, "Türkiye ayağa kalkmasın diye terörü besliyorlar. Ama onlara rağmen biiznillah mazimize uygun noktaya doğru gidiyoruz." dedi.

Kahraman, Bolu Valisi Ahmet Ümit'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret öncesi açıklamada bulunan Kahraman, Türk ordusunun "Pençe-Kaplan Operasyonu" ile tarihi bir harekat yaptığını söyledi.

"Uzun zaman ulaşamayacağımız yerdir Kandil, çok uzaktır denilen yere ulaştık." diyen Kahraman, "İnlerine girdik. Ordumuzun mazisi şanlı sayfalarla doludur. Muvaffak oluyoruz yine elhamdülillah. Türkiye terörün üstesinden geliyor ve terör ortadan kaldırılacaktır." diye konuştu.

Kahraman, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin çok şuurlu olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her türlü takdirin üzerindedir." dedi.

"Öyle köşesine ve kabuğuna çekilmiş bir Türkiye yok artık"

Bugün Türkiye'nin dünyada her yerde var olduğuna işaret eden Kahraman, "Dünyada üslerimiz var. Birçok ülkedeyiz, Sudan'dayız, Irak'tayız, Orta Asya'dayız, Balkanlar'dayız. Afrika'dayız... Öyle köşesine ve kabuğuna çekilmiş bir Türkiye yok artık. Olmadığımız ülke yok. Diplomaside çok ileri noktadayız." ifadelerini kullandı.

Kahraman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "diklenmeden dik durmak" sözüne atıfta bulunarak, şöyle devam etti:

"Öyleyiz... Köroğlu'nun şehrindeyiz, Osmanlı şehrindeyiz, yiğitlerin yerindeyiz. Biz böyle bir milletiz. Şanlı bir maziye sahibiz. Bunun idrakinde olacağız. Bizim gönül coğrafyamız bütün dünyadır. Bunun idrakindeyiz. Bunu önlemek için terörü besliyorlar. Türkiye ayağa kalkmasın diye terörü besliyorlar ama onlara rağmen biiznillah mazimize uygun noktaya doğru gidiyoruz."

"Parlamenter sistem önümüzü hep kesti"

Hükümetin güzel çalıştığını belirten Kahraman, "Bugünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ki çok doğru bir sistem seçtik. Eski Meclis Başkanı olarak, siyasetin içinden yetişmiş, gelmiş biri olarak diyorum, her gün hükümet düştü mü düşecek mi koalisyon oldu mu olacak mı... Türkiye 40 günlük hükümet gördü, 28 günlük hükümet gördü, 4,5 aylık hükümet gördü. Parlamenter sistem önümüzü hep kesti. Demokrasi, parlamenter sistem demek değil. Sistemimiz doğru. Daha da güçlü olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kahraman, Türkiye'nin bugün dünyada savunma sanayisinde söz sahibi bir ülke haline geldiğine dikkati çekerek, "Güzel bir noktaya geliyoruz. Güçlü olursanız karşınızdaki güçten anlıyor." dedi.

Vali Ümit de Kahraman'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA