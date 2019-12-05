Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:24
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut, AA'nın

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ermut, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Arda Ermut; kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e Yolculuğu", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Ermut, AA'nın her yıl düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Kaynak: AA
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