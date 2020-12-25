Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:12
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, AA'nın

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dağlıoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılmasının ardından ilk namazı gösteren "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafını seçen Dağlıoğlu, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'un zaferi" fotoğrafını oyladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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