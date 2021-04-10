Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun açılış etabına kar engeli
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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun açılış etabına kar engeli

Demirören Haber Ajansı / Gökhan HEBEPCİ - Haberler | Spor
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun açılış etabına kar engeli

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yarın geçilmesi planlanan ilk etabı Nevşehir-Kapadokya, yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yarın geçilmesi planlanan ilk etabı Nevşehir-Kapadokya, yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi. 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 12 Nisan Pazartesi günü 144,9 kilometrelik Konya-Konya etabıyla başlayacak.

Nevşehir'de dün başlayan yoğun kar yağışının şiddetini artırmasıyla, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için elverişli bir hava şartı olmaması ve meteorolojiden alınan bilgiyle kar yağışının yarın da devam edecek olması nedeniyle 167,3 kilometrelik etap iptal edildi. Nevşehir-Kapadokya etabının listeden çıkartılması sonrası Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 12 Nisan Pazartesi günü 144,9 kilometrelik Konya-Konya etabıyla başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan HEBEPCİ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 14:01:42. #1.15#
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