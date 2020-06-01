Cumhurbaşkanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'nin 109. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'nin 109. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
01.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:37
Cumhurbaşkanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'nin 109. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Hava Kuvvetleri'nin 109. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA