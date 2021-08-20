Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (2021/412)

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atamalar hakkında 2021/412 karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atamalar hakkında 2021/412 karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 2021 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan Mülki İdare Amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirilmiştir. Atama Kararı 13049 KB indir

Kaynak: Habermetre