Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal soruları yanıtladı: (2)

17.10.2019 13:04

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Önümüzdeki süreçte ekonomide yaşanacak toparlanma, iç talepte meydana gelecek iyileşme ve güven artışı sayesinde vergi gelirlerinde 2020 yılında hızlı bir toparlanma bekliyoruz." dedi.

Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne ilişkin bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Büyük ölçekli projelere ayrılacak kaynak bakımından yatırım programı çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Ağbal, "Ülkemizin kalkınması ve sanayileşmesi için gerekli olan büyük projelere 2020 Yatırım Programı'nda daha fazla kaynak ayrılmasıyla ilgili bir çalışma da yapacağız." diye konuştu.

Ağbal, kamu-özel iş birliği projelerinin, ulaşım ve sağlık gibi alanlar başta olmak üzere vatandaşın hızlı şekilde hizmete ulaşmasını sağladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Buna göre, 2020 yılında toplam 18,9 milyar liralık kaynağı kamu-özel iş birliği projeleri kapsamında bütçemizde öngördük. Özel sektörün dinamizmi ve sağladığı finansmanla bu yatırımlar süratle tamamlandı ve hizmete girdi. Bu yatırımları kamu bütçesinden yapmak isteseydik bu hizmetlere daha uzun sürelerde erişecektik. Bunu hem şehir hastaneleri hem de otoyol projeleri için söylüyorum. Bu projelerle vatandaşımızın doğrudan kamu hizmeti sunumuna erişmesi yanında ekonomiye doğrudan ve dolaylı çok önemli katkılar da sağlandı. Önceden milli bütçeden yapmış olduğumuz harcamaları uzun yıllara yaymak suretiyle, uzun vadeye yayılmış ödeme projeksiyonu üretebiliyorsunuz."

"Vergi gelirlerindeki artış oranları makul ve tutarlı"

Banka kredilerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışma dahilinde kamu harcaması öngörülüp öngörülmediğine yönelik soru üzerine Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı (YEP) ve bankacılık politikaları bağlamında gereken açıklamaları yaptığını anımsattı.

Ağbal, gerek YEP'te gerekse bütçe tasarısında vergi artışlarına dair yasal olarak öngörülen parametreler kullanıldığını ifade ederek, vergilerle ilgili gelecek yıl artış oranlarını belirleme açısından bir taraftan mevcut yasalardaki vergi tarifelerinin esas alındığını, bir taraftan da dolaylı vergiler kapsamında ÖTV ve ithalatta alınan KDV bakımından iki faktörün temel belirleyici olduğunu söyledi.

Ağbal, şöyle devam etti:

"Bunlardan birincisi baz etkisi, 2019'da dolaylı vergiler ekonomik konjonktürdeki gelişime bağlı olarak uzun dönem trendinin altında seyretti. 2020 yılında yüzde 5 ekonomik büyüme öngörüyoruz. Büyümenin yukarı gittiği dönemlerde dolaylı vergilerimiz, özellikle ÖTV ve ithalatta alınan KDV ortalama trendin üzerinde bir büyüme gösterir. O açıdan 2020'de yüzde 5 büyüme olacağı hususunu göz önünde bulundurduğumuzda, ithalatta iç talep kaynaklı artış olmasının beklenmesi ve 2019'da toplanan vergilerin baz etkisi esas alındığında, vergi gelirlerindeki artış oranları kendi içerisinde makul ve tutarlı."

Bütçede vergi gelirlerinde öngörülen artışlar ve oranlarda ekonomideki büyüme, bunun iç talebe bağlı olması ve 2019'daki baz etkisinin temel belirleyiciler olduğunun altını çizen Ağbal, "Önümüzdeki süreçte ekonomide yaşanacak toparlanma, iç talepte meydana gelecek iyileşme ve güven artışı sayesinde vergi gelirlerinde 2020 yılında hızlı bir toparlanma bekliyoruz." dedi.

"Gelirlerde sıçrama olacağını düşünüyoruz"

Ağbal, "2020'de özelleştirmeden 10 milyar liralık gelir hedefimiz var." bilgisini de paylaştı.

Gelecek yıl iç talepteki hızlı toparlanma, faiz ve enflasyon oranlarının hızlı bir şekilde düşmesi ve ileriye dönük tüketici güveninin artması gibi birçok faktörün etkisine değinen Ağbal, "Söz konusu yılda harç gelirleri içerisinde önemli bir kalem oluşturan gayrimenkul alım satım gelirlerinde bir sıçrama olacağını düşünüyoruz. Motorlu araçların alım satımından elde edilecek ÖTV geliri artış oranı diğer vergilerden fazla olacak." diye konuştu.

Suriye'de yapılması öngörülen konutlar

Suriye'de oluşturulması öngörülen güvenli bölgede yapılacak konutlara ilişkin soruyu ise Ağbal, şöyle yanıtladı:

"Cumhurbaşkanımız baştan beri ifade etti. Türkiye'nin bu bölgede yürüttüğü operasyonun temel amacı güvenli bölgenin oluşturulması ve ülkemizde yaşayan Suriyeli vatandaşların tekrar bu güvenli bölgede yerleşimlerinin sağlanması. Bu konuda Cumhurbaşkanımız yapılacak çalışmanın çerçevesini ve yöntemlerini de açıkladılar. Şu anda 2020 yılı bütçesinden bu amaçla ayrılmış bir bütçe yok ama büyük ve önemli bir proje. Türkiye geçmişteki meselelerde olduğu gibi bu meselenin de üstesinden gelebilecek ekonomik ve bütçe gücüne sahip."

(Bitti)

Kaynak: AA