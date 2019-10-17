17.10.2019 10:42

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal: "Tarıma ayrılan kaynakta önemli artışa giderek miktarı 33,4 milyar liraya çıkardık, tarımsal destekleme programları için de 22 milyar lira ayırdık. Reel sektör destekleri 2020 yılında da devam edecek. Bu desteklere bütçeden ayırdığımız kaynağı 44,5 milyar liraya çıkarıyoruz."

Kaynak: AA