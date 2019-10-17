Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal: "2020 bütçesinde sosyal yardım harcamaları...

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal: "2020 bütçesinde sosyal yardım harcamaları için 69,5 milyar lira ayrıldı, ödeme gücü olmayanlar için ayrılan prim giderleri 13,4 milyar liraya çıktı.

17.10.2019 10:40
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal:

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal: "2020 bütçesinde sosyal yardım harcamaları için 69,5 milyar lira ayrıldı, ödeme gücü olmayanlar için ayrılan prim giderleri 13,4 milyar liraya çıktı."

Kaynak: AA
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