17.10.2019 10:32

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Bütçeden savunma ve güvenlik birimlerimizin ihtiyaçları için 141.1 milyar lira kaynak ayıracağız. İhtiyaç duyulması halinde kaynağı artıracağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA