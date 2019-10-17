Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Bütçeden savunma ve güvenlik birimlerimizin...
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Bütçeden savunma ve güvenlik birimlerimizin ihtiyaçları için 141.1 milyar lira kaynak ayıracağız. İhtiyaç duyulması halinde kaynağı artıracağız" dedi.
17.10.2019 10:32
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Bütçeden savunma ve güvenlik birimlerimizin ihtiyaçları için 141.1 milyar lira kaynak ayıracağız. İhtiyaç duyulması halinde kaynağı artıracağız" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA