Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Bütçemizden 2020 yılında eğitime ayrılan...

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Bütçemizden 2020 yılında eğitime ayrılan...

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Bütçemizden 2020 yılında eğitime ayrılan payı artıracağız. Eğimi destekleyen tüm sektörlere ayırdığımız payı artırıyoruz.

17.10.2019 10:23
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal,

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Bütçemizden 2020 yılında eğitime ayrılan payı artıracağız. Eğimi destekleyen tüm sektörlere ayırdığımız payı artırıyoruz. Bütçe harcamalarımızın yüzde 16,1'i eğitime harcanacaktır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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