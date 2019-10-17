Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "11. Kalkınma Planı, daha fazla değer...

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "11. Kalkınma Planı, daha fazla değer...

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "11. Kalkınma Planı, daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye vizyonumuzu geliştirmede önemli rol oynayacaktır" dedi.

17.10.2019 10:18
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal,

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "11. Kalkınma Planı, daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye vizyonumuzu geliştirmede önemli rol oynayacaktır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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