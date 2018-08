Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Yarınlara Daha Güvenle, Daha İnanarak...

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Yarınlara daha güvenle, daha inanarak bakacağız. Beklenenlerin de üzerinde gelişme kaydeden, büyüyen, kalkınan, her yönüyle bölgesel ve global bir güç haline gelen Türkiye var"

BAYBURT - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı NaciAğbal, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Bayburt Şubesi'nin açılış programına katıldı.

Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'nde bulunan MÜSİAD Bayburt Şubesinin açılışı coşkuyla gerçekleşti.

Burada düzenlenen açılışın ardından yemek programına katılan Ağbal, MÜSİAD'ın sadece ekonomiyle ilgili bir sivil toplum örgütü değil, Türkiye'nin her yönüyle milli ve yerli duruşunun hikayesinin içerisinde önemli bir figür olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"İnşallah yarınlara daha güvenle, daha inanarak bakacağız. Zaman zaman yaşadığımız sorunlar oldu, bugünlere kolay gelmedik. Bugünlere geleceğimize kimse inanmıyordu. Kimse bugünlere geleceğimizi beklemiyordu. Beklenenlerin de üzerinde gelişme kaydeden, büyüyen, kalkınan, her yönüyle bölgesel ve global bir güç haline gelen Türkiye var. Herkes bundan memnun değil, memnun olmalarını da beklememek lazım. O açıdan Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemize, milletimize, bu coğrafyaya, bu bölgeye katmış olduğu çok müstesna değerler var. İnşallah hep beraber, milletçe, sivil toplum örgütleriyle, hükümetiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde karşılaştığımız sorunları bugüne kadar nasıl aştıysak, inşallah şu dönemde de karşılaştığımız sorunları hep beraber aşacağız, ona inanıyoruz."

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da Türkiye'nin dünya sahnesindeki her alanda gücünü artırdıkça saldırıların da o oranda arttığını vurgulayarak, "MÜSİAD, yönetim sistemine ve ekonomik modele olan inancını defaatle dile getirmiştir. Mesajımız gayet nettir. Sonucu ne olursa olsun Sayın Devlet Başkanımızın ve ekonomi yönetimimizin arkasındayız, elimizi taşın altına koymaya hazırız." dedi.

Açılış programına Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, MÜSİAD Bayburt Şube Başkanı Erdal Şentürk, MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri ve bazı şube başkanları ile iş adamları da katıldı.