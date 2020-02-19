: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal, ASO 2. OSB'yi ziyaret etti (2)

19.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:47

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye'nin bu yıl büyümede olumlu gelişmeler kaydedeceğini belirterek, "Bu yıl yatırımların büyümeye etkisi görülecek ve enflasyon aşağı yönlü trend gösterecek." dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) 2. Organize Sanayi Bölgesi'ni (ASO 2. OSB) ziyaret eden Ağbal, buradaki konuşmasında, ülkenin kalkınmasında sanayicilerin ve iş adamlarının katkısına dikkati çekti.

Devlet ve sanayicilerin ele ele vermesiyle zorlukların üstesinden gelinebileceğini dile getiren Ağbal, "Yatırımcılarla bir araya geldiğimizde onların sorunlarını görme imkanımız oluyor." ifadesini kullandı.

Ağbal, dünyada üretimde güç dengelerinin değiştiğini, yeni güç dengelerinin oluştuğunu belirterek, "Türkiye'nin de bu rekabette hak ettiği yeri alması için hep beraber çalışmak zorundayız. Türkiye, Dünya Bankasının iş yapma kolaylığı endeksinde 2019 itibarıyla 33'üncü sıraya geldi. Biz burada çok gerilerdeydik. Bu, reform niteliğinde yaptığımız çalışmalar sayesinde oldu. Ülkemiz imalat sanayi katma değerinde ileri noktalara geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ekonomisinin 2010-2017 döneminde ortalama yüzde 6,4 büyüdüğüne dikkati çeken Ağbal, "Bu oranla ülkemiz yıllık büyüme performansı bakımından başarı hikayesidir. 2020, Türkiye'nin uzun vadeli büyüme potansiyeline geldiği bir yıla dönüşecek. Bu yıl Türkiye ekonomisi için hedef büyüme oranımız yüzde 5." dedi.

"Büyümenin büyük kısmının yatırım harcamalarından gelmesini umut ediyoruz"

Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumlu ve olumsuz etkilerine de değinen Ağbal, şunları kaydetti:

"Bu durum Türkiye gibi ülkeler için ciddi fırsatlar içeriyor. Ülke olarak uzun vadeli sözleşmeler yapabilirsek Türkiye ihracat pastasında ciddi bir paya kavuşmuş olacak. 2020'de büyümede olumlu gelişmeler kaydedeceğiz. Türkiye ekonomisinin ortalama büyüme oranlarına döneceği bir yıl olacak. Bu yıl yatırımların büyümeye etkisi görülecek ve enflasyon aşağı yönlü trend gösterecek. 2020, ekonominin yatırım tarafında güçlü bir toparlanmanın yaşanacağı yıl olacak. Hükümetimiz yatırım malı ve harcamalarının artması konusunda bütün imkanları sonuna kadar kullanacak. Bu yıl büyüme oranlarının büyük bir kısmının yatırım harcamalarından gelmesini umut ediyoruz."

Ağbal, yatırımcının güvenini artıracak düzenlemelere ağırlık verilmesinin önemine işaret ederek, gündemin sürekli yatırım, üretim, istihdam ve ihracat olması gerektiğini belirtti.

KOSGEB'in sağladığı imalat sanayi desteklerini artırmayı planladıklarını bildiren Ağbal, gelecek yıl bütçeden daha fazla kaynak aktararak OSB'lerin kalkınmasını sağlayacaklarını söyledi.

"Koronavirüs global büyümeyi etkileyecek"

ASO Başkanı Nurettin Özdebir de Çin'deki koronavirüs salgınının sanayicileri etkilediğini, tedarikte zorlanmaya başladıklarını ifade etti.

Dünyanın neresinden mal alınırsa alınsın işin bir ucunun Çin'e uzandığını vurgulayan Özdebir, "Bu olay sanayicimizi hem ihracat hem ithalat yönünden ne kadar etkileyecek? Bunu bilmek istiyoruz. Bununla ilgili anket çalışması yapıyoruz. Bu virüs olayı biraz daha devam ederse dünyanın global büyümesini önemli ölçüde etkileyecek." diye konuştu.

ASO 2. OSB Başkanı Seyit Ardıç da Ankara'da 13 OSB'nin bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin 500 sanayi kuruluşu içinde 32 firma Ankara'dadır. İlk 1000 ihracatçı firma arasında da 44 firmamız var. Başkentin sanayisinden, sanayinin başkentine vizyonuyla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Ağbal, sanayicilerin sorunlarını dinledi, bölgedeki fabrikaları gezdi.

Kaynak: AA

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