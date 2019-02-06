Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Spor Resmen Kuruldu
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor, Ankara 2. Amatör Küme'de mücadele edecek. Cumhurbaşkanlığı Spor, mart ayının ortasında başlayacak 2. Amatör Küme'de sahaya çıkacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü Ankara 2.Amatör Küme'de mücadele edecek.
Cumhurbaşkanlığı Spor, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda yapılan kura çekimine katıldı.
TFF SİTESİNDE YER ALDI
Kulübe ilişkin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde 018262 numaralı kulüp kodu ve Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun yer aldığı kulüp logosu bulunurken, kadro, stadyum ve forma bilgileri henüz bilinmiyor.
2. AMATÖR KÜMEDE MÜCADELE EDECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor, Ankara 2. Amatör Küme'de mücadele edecek. Cumhurbaşkanlığı Spor, mart ayının ortasında başlayacak 2. Amatör Küme'de sahaya çıkacak.
MAÇLAR SİNCAN STADINDA
İdmanlarını Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapması beklenen futbol takımı, maçlarını ise Sincan Stadı'nda oynayacak.
Cumhurbaşkanlığı Spor'un 2. Amatör Küme'deki grubu ve rakipleri şu şekilde:
Ankara Adaletspor
Ankara Performansspor
Balgatspor
Cumhurbaşkanlığı
Onbir Çelikspor
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T.A.İ. Spor
TED Ankara Kolejliler
Grubun ilk hafta fikstürü ise şu şekilde:
Onbir Çelikspor - Balgatspor
Cumhurbaşkanlığı Spor - Ankara Performansspor
TED Ankara Kolejliler - T.A.İ. Spor
Karşılaşmaların tarihleri ve saatleri ise henüz belli değil...