Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Spor Resmen Kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü Ankara 2.Amatör Küme'de mücadele edecek.

Cumhurbaşkanlığı Spor, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda yapılan kura çekimine katıldı.

TFF SİTESİNDE YER ALDI

Kulübe ilişkin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde 018262 numaralı kulüp kodu ve Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun yer aldığı kulüp logosu bulunurken, kadro, stadyum ve forma bilgileri henüz bilinmiyor.

2. AMATÖR KÜMEDE MÜCADELE EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor, Ankara 2. Amatör Küme'de mücadele edecek. Cumhurbaşkanlığı Spor, mart ayının ortasında başlayacak 2. Amatör Küme'de sahaya çıkacak.

MAÇLAR SİNCAN STADINDA

İdmanlarını Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapması beklenen futbol takımı, maçlarını ise Sincan Stadı'nda oynayacak.

Cumhurbaşkanlığı Spor'un 2. Amatör Küme'deki grubu ve rakipleri şu şekilde:

Ankara Adaletspor

Ankara Performansspor

Balgatspor

Cumhurbaşkanlığı

Onbir Çelikspor

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T.A.İ. Spor

TED Ankara Kolejliler

Grubun ilk hafta fikstürü ise şu şekilde:

Onbir Çelikspor - Balgatspor

Cumhurbaşkanlığı Spor - Ankara Performansspor

TED Ankara Kolejliler - T.A.İ. Spor

Karşılaşmaların tarihleri ve saatleri ise henüz belli değil...