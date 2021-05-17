Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Bakan Ersoy'dan Rusya'ya ziyaret
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Bakan Ersoy'dan Rusya'ya ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Bakan Ersoy'dan Rusya'ya ziyaret
Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay ile Rusya'ya gitti.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay ile Rusya'ya gitti.

Edinilen bilgiye göre, Sözcü Kalın ve Bakan Ersoy, Rus muhataplarıyla Sputnik V aşısının tedariki ile Türkiye'deki üretimini görüşecek. Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki uçuşlar ile Rus turistlerin Türkiye'ye ziyaretleri de değerlendirilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Bakan Ersoy'dan Rusya'ya ziyaret - Haberler
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