Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Uluslararası toplum mülteci krizinde sınıfta kaldı"

"Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesinde Güç Dengesi ve Amerikan Varlığının Geleceği" paneli

Panel izlemek için gelen davetliler ve panele konuşmacı olarak katılan konuklar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın panel konuşması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın panelin ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmesi Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni