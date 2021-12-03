Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Uluslararası toplum mülteci krizinde sınıfta kaldı" - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Uluslararası toplum mülteci krizinde sınıfta kaldı"

AA / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

"Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesinde Güç Dengesi ve Amerikan Varlığının Geleceği" paneli Panel izlemek için gelen davetliler ve panele konuşmacı olarak katılan konuklar Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın panel konuşması Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın panelin ardından AA...

"Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesinde Güç Dengesi ve Amerikan Varlığının Geleceği" paneli

Panel izlemek için gelen davetliler ve panele konuşmacı olarak katılan konuklar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın panel konuşması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın panelin ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmesi Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Uluslararası toplum mülteci krizinde sınıfta kaldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Uluslararası toplum mülteci krizinde sınıfta kaldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Uluslararası toplum mülteci krizinde sınıfta kaldı

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri

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