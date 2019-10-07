Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kalın: türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur

07.10.2019 07:56

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye 'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen güvenli bölge ile ilgili Twitter 'dan paylaşımda bulundu.

"Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur" diyen Kalın, "Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak. Türkiye güçlüdür ve kararlıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA