Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye kolay kolay gözden çıkarılacak bir ülke değildir. Türkiye alternatifsiz de değildir, bunu da açık net şekilde söyleyeyim. Rahip Brunson ile devam eden yargı sürecine herkesin saygı duyması gerekir"

-"F35'lerin iade edilmemesi gibi konuyu gündeme getirenlerin şunu da bilmesi gerekir, bu uluslararası bir projedir. Burada 10-12 tane ülke vardır. Türkiye de ortak olmuş ülkelerden birisidir. 900 milyon dolarlık ödeme de yaptık. Türk pilotlarının eğitim süreci devam ediyor. Bunu engellemeye dönük adım atması halinde Türkiye'nin başvuracağı hukuk vardır, tahkim vardır"

-(Erdoğan-Trump görüşmesi) "Dönem dönem ihtiyata binaen görüşmeler olabilir. Bugün yarın planlanan bir görüşme yok. Gelişmeler ışığında bu düşünülebilir. Sayın dışişleri bakanımızın Pompeo ile görüşmesi oldu. bu hafta içinde de bir görüşmesi olacak. Bunu zehirleyecek, engelleyecek adımlardan kaçınmalarını da Amerikalı yetkililere tavsiye ederiz"

-(Münbiç konusu) "Münbiç planı tasarlandığı şekilde uygulanmaya devam ediliyor. Adım adım hayata geçiriliyor. Bu gerilimin Münbiç eylem planını olumsuz etkilememesi bizim beklentimizdir. Ama şunun da altını çizeyim. Münbiç planı, sürecin tamamını ifade etmiyor. Bizim beklentimiz ABD'nin PYG YPG ile her türlü angajmanını sonlandırmasıdır"

-(Bedelli askerlik) "O çerçevede güzel bir süreç ilerliyor. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Cumhurbaşkanımızın bunu imzalaması ön görülüyor. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra da Milli Savunma Bakanlığımız takvimi ve gerekli düzenlemeleri zaten tamamlamış durumlar; bunu açıklayacaklar. Gerekli detayları milli savunma bakanımız kamuoyuyla paylaşacak. Yakın zamanda umarım bedelli askerlik meselesi çözüme kavuşturulmuş olur"

-(Erdoğan-Bahçeli görüşmesi) "Bugün yaptığı görüşme Türk siyasetinin artık aşina olduğu görüşmeler olarak görülmeli. Dönem dönem bir araya geliyorlar. Bir olağanüstü durum yok. Bu da o görüşmelerden bir tanesiydi. Genel olarak siyasi süreç, yeni sistemin oturması bununla ilgili alınan, atılan adımlar. Bundan sonrasıyla ilgili yürütülen süreçlerle ilgili bir genel değerlendirme yapıldı. Bundan sonra da dönem dönem bu çerçevede görüşmeler olabilir"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı.